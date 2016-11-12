И.Геращенко: миссия ОБСЕ почти ежедневно видит машины с "грузом 200", которые едут из оккупированного Донбасса в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Сегодня на Донбассе находится 40 тыс незаконных вооруженных формирований, из которых более 6 тыс - российские кадровые военные. Об этом в эфире "5 канала" сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает УНН.
"На Донбассе сегодня 40 тыс незаконных вооруженных формирований, из которых более 6 тыс российские кадровые военные. Дебальцево, которое должно быть демилитаризованное, но туда не пускают ОБСЕ, потому что там восстановили железнодорожный путь, куда везут оружие из Российской Федерации ", - отметила первый заместитель председателя ВРУ.
"ОБСЕ нейтральное и аполитичное, где тоже есть очень серьезное российское влияние, говорит, что они чуть ли не каждый день видят на неконтролируемой границе машины с "грузом 200", который едет в сторону Российской Федерации или скорой помощи. Это все очень серьезные показания ", - отметила Ирина Геращенко.
"Мы должны более активно доносить информацию о том, что происходит на Донбассе и в Крыму", - добавила она.
Как сообщал УНН, по словам заместителя главы миссии ОБСЕ Александра Хуга, вдоль линии соприкосновения на Донбассе наблюдается ухудшение ситуации.