І.Додон прокоментував рішення РФ вислати молдовських дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Президент Молдови Ігор Додон прокоментував рішення Російської Федерації вислати з країни п’ятьох молдавських дипломатів у відповідь на аналогічні дії офіційного Кишинева, зазначивши, що відносини між Молдовою та Росією “ніколи не були так близько до краю прірви”, передає УНН з посиланням на молдовське видання “Блокнот”.
“Глава держави з гіркотою зазначив, що за 25 років з дня встановлення дипломатичних відносин між Молдовою і Росією ніколи ще двосторонні відносини не були так близько до краю прірви”, — пише видання.
Глава молдавської держави зазначив, що найближчим часом проведе зустрічі на різних рівнях з керівництвом Російської Федерації. Він також висловив надію, що інших заходів у відповідь економічного і соціального характеру з боку Росії не буде.
“Але це залежить в першу чергу від Кишинева. Якщо уряд і далі буде нагнітати напругу в молдавсько-російських відносинах, провокувати розрив з нашим головним стратегічним партнером — Російською Федерацією, своє слово скажемо ми, народ Республіки Молдова”, — наголосив І.Додон.
Як повідомляв УНН, МЗС РФ у відповідь Кишиневу вишле п’ять молдовських дипломатів.