И.Додон прокомментировал решение РФ выслать молдавских дипломатов

"Глава государства с горечью отметил, что за 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Молдавией и Россией никогда еще двусторонние отношения не были так близко к краю пропасти", - пишет издание.

И.Додон отметил, что в ближайшее время проведет встречи на разных уровнях с руководством Российской Федерации. Он также выразил надежду, что других мер экономического и социального характера со стороны России не будет.

"Но это зависит в первую очередь от Кишинева. Если правительство и дальше будет нагнетать напряжение в молдавско-российских отношениях, провоцировать разрыв с нашим главным стратегическим партнером - Российской Федерацией, свое слово скажем мы, народ Республики Молдавия", - подчеркнул И.Додон.

Как сообщал УНН, МИД РФ в ответ Кишиневу вышлет пять молдавских дипломатов.