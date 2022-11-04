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"І без цього вистачає вибухів": мер Миколаєва прокоментував підриви пам’ятників радянських часів в місті

"І без цього вистачає вибухів": мер Миколаєва прокоментував підриви пам’ятників радянських часів в місті

Київ • УНН

 • 245956 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. У Миколаєві за останній час невідомі зруйнували два радянських пам‘ятники. Міський голова Олександр Сєнкевич на брифінгу заявив, що наразі очікується інформація від правоохоронців, та вважає недоречним без дозволу влади влаштовувати такі акції, передає УНН.

Цитата

“У нас за останній час невідомі особи зруйнували два пам’ятника вибухівкою. Моя позиція така: у Миколаєві вистачає вибухів від російських ракет. І будь-які підриви на території міста неприпустимі. Тим паче, що вони так само, як і російські ракети, руйнують майно наших жителів, тобто, вікна будинки, дахи. Хто це робить – нам невідомо. Тому ми чекаємо на інформацію від наших правоохоронних органів”, — сказав мер.

Деталі

Він припустив, що це можуть бути або жителі Миколаївщини, або навіть російські диверсанти.

“Якщо це якийсь місцевий активіст або активісти – це робиться не від великого розуму. Адже, наприклад: останній пам’ятник, який було зруйновано, фактично позавчора вночі – він стояв на братській могилі. Там поховано більше 80 тіл бійців, які загинули під час Другої Світової війни, коли відбивали Миколаїв. Тобто, це був не якийсь там пам'ятник радянському режиму, або “з сєрпом і молотом”. Це був пам’ятник на місці поховання”, — додає мер.

Сєнкевич наголосив, що в місті прибрали всі пам‘ятники, які під час масової декомунізації у 2015-2016 роках державна влада рекомендувала прибрати.

Він додав, що деякі пам’ятники демонтували пізніше. На деяких ліквідували залишки згадок про режим.

Мер наголошує, що для таких дій мають бути запроваджені державні механізми, за якими це повинно відбуватись.

“Під час війни ми перейменували вулицю Московську. Сьогодні вона має назву Маріупольська – це одна з центральних вулиць міста Миколаєва. І власне, інші вулиці в нас були перейменовані ще до повномасштабного вторгнення. Була створена комісія, яка займалася питанням перейменування вулиць. Більшість з них отримали свої історичні назви, які були до цього. Більшість з них отримали свої історичні назви, які були до цього”, — додав мер.

Доповнення

Як писав УНН, у Миколаєві знищили пам'ятник "чекістам".

3 листопада стало відомо, що у Миколаєві вночі підірвали пам’ятник. Уже другий за час вторгнення. Як і попередній – теж радянського походження.

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