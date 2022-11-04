"И без этого хватает взрывов": мэр Николаева прокомментировал взрывы памятников советских времен в городе

Цитата

“У нас за последнее время неизвестные лица разрушили два памятника взрывчаткой. Моя позиция такова: в Николаеве хватает взрывов от российских ракет. И какие-либо подрывы на территории города недопустимы. Тем более что они так же, как и российские ракеты, разрушают имущество наших жителей, то есть окна дома, крыши. Кто это делает – нам неизвестно. Поэтому мы ждем информации от наших правоохранительных органов”, — сказал мэр.

Детали

Он предположил, что это могут быть либо жители Николаевской области, либо даже российские диверсанты.

“Если это какой-то местный активист или активисты – это делается не от большого ума. Ведь, например: последний памятник, который был разрушен, фактически позавчера ночью – он стоял на братской могиле. Там захоронены более 80 тел бойцов, погибших во время Второй Мировой войны, когда отбивали Николаев. То есть, это был не какой-то там памятник советскому режиму, или “с серпом и молотом”. Это был памятник на месте захоронения”, — добавляет мэр.

Сенкевич подчеркнул, что в городе убрали все памятники, которые во время массовой декоммунизации в 2015-2016 годах государственная власть рекомендовала убрать.

Он добавил, что некоторые памятники демонтировали позже. На некоторых ликвидировали остатки упоминаний о режиме.

Мэр отмечает, что для таких действий должны быть введены государственные механизмы, по которым это должно происходить.

“Во время войны мы переименовали улицу Московскую. Сегодня она называется Мариупольская – это одна из центральных улиц города Николаева. И, собственно, другие улицы у нас были переименованы еще до полномасштабного вторжения. Была создана комиссия, занимавшаяся вопросом переименования улиц. Большинство из них получили свои исторические названия, которые были до этого”, — добавил мэр.

Дополнение

Как писал УНН, в Николаеве уничтожили памятник "чекистам".

3 ноября стало известно, что в Николаеве ночью взорвали памятник. Уже второй за время вторжения. Как и предыдущий – тоже советского происхождения.