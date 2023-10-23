Hyundai підписав угоду про відкриття в Саудівській Аравії автомобільного заводу з інвестиціями понад $500 млн
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії у неділю підписав угоду з Hyundai Motor Co. про будівництво заводу з виробництва автоматизованих автомобілів. Інвестиції становлять понад 500 мільйонів доларів. Про це пише Аrab news, передає УНН.
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Фонд володітиме 70-відсотковою акцією спільного підприємства з корейським автовиробником.
Hyundai також виступатиме як стратегічний технологічний партнер для підтримки розвитку заводу, надаючи технічну та комерційну допомогу.
Спільне підприємство, оголошене на Саудівсько-Корейському бізнес-форумі, має на меті виробляти 50 тисяч транспортних засобів на рік, включаючи як двигуни внутрішнього згоряння, так і електромобілі. Будівництво заводу заплановане на 2024 рік, а початок виробництва очікується на 2026 рік.
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«Партнерство з Hyundai є ще однією важливою віхою в успішному забезпеченні та прискоренні зростання автомобільної екосистеми Саудівської Аравії — однієї з наших 13 пріоритетних галузей», — сказав представник фонду Язід А. Аль-Хумід.
Новий виробничий завод створить тисячі робочих місць і дозволить передавати знання та досвід. Локалізація автомобілів Hyundai прискорить розвиток автомобільної та мобільної екосистеми Саудівської Аравії та залучить додаткові інвестиції в цей сектор та економіку в цілому.
Партнерство є останньою ініціативою PIF, спрямованою на те, щоб підняти Саудівську Аравію як глобального автомобільного гравця, стимулювати трансформацію в секторі та збільшувати виробничі можливості, інфраструктуру та ланцюжки поставок у Саудівській Аравії та за її межами.
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