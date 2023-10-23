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Hyundai подписал соглашение об открытии в Саудовской Аравии автомобильного завода с инвестициями более $500 млн

Киев • УНН

 • 212451 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии в воскресенье подписал соглашение с Hyundai Motor Co. о строительстве завода по производству автоматизированных автомобилей. Инвестиции составляют более 500 миллионов долларов. Об этом пишет Араб news, передает УНН.

Hyundai подписал соглашение об открытии в Саудовской Аравии автомобильного завода с инвестициями более $500 млн

Детали

Фонд будет владеть 70-процентной акцией совместного предприятия с корейским автопроизводителем.

Hyundai также будет выступать в качестве стратегического технологического партнера для поддержки развития завода, предоставляя техническую и коммерческую помощь.

Совместное предприятие, объявленное на Саудовско-Корейском бизнес-форуме, имеет целью производить 50 тысяч транспортных средств в год, включая как двигатели внутреннего сгорания, так и электромобили. Строительство завода запланировано на 2024 год, а начало производства ожидается на 2026 год.

Цитата

«Партнерство с Hyundai является еще одной важной вехой в успешном обеспечении и ускорении роста автомобильной экосистемы Саудовской Аравии — одной из наших 13 приоритетных отраслей», — сказал представитель фонда Язид А. Аль-Хумид.

Новый производственный завод создаст тысячи рабочих мест и позволит передавать знания и опыт. Локализация автомобилей Hyundai ускорит развитие автомобильной и мобильной экосистемы Саудовской Аравии и привлечет дополнительные инвестиции в этот сектор и экономику в целом.

Партнерство является последней инициативой PIF, направленной на то, чтобы поднять Саудовскую Аравию как глобального автомобильного игрока, стимулировать трансформацию в секторе и увеличивать производственные возможности, инфраструктуру и цепочки поставок в Саудовской Аравии и за ее пределами.

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