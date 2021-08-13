Hyundai, Mercedes-Benz та Mazda: з початку року в Києві викрали понад 300 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. В Києві з початку цього року було викрадено понад 300 автомобілів. Найчастіше викрадали авто таких марок як Hyundai, Mazda та Mercedes-Benz. Про це журналісту УНН повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Києві у відповідь на запит.
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“Викрадено транспортних засобів з початку 2021 року станом на 30 липня 2021 року — 341”, — повідомили у поліції.
Найчастіше авто викрадали в Голосіївському — 66, Дарницькому — 61 та Деснянському — 42 районах.
“Найбільше викрадали наступні марки транспортних засобів Hyundai — 34, Mazda — 26 та Mercedes-Benz — 26”, — йдеться у відповіді на запит.
У 2020 році було викрадено 702 транспортних засоби. Тодій найбільшу кількість авто угнали на території Дарницького, Голосіївського та Оболонського районів. Найбільше викрадали авто марок “ВАЗ”, Toyota та Mazda.
Повідомляється, що у 2019 році було викрадено 908 транспортних засобів. Найчастіше викрадали в Голосіївському, Дарницькому та Шевченківському районах. Найбільше викрадали наступні марки транспортних засобів: “ВАЗ”, Toyota та Mazda.