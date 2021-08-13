Hyundai, Mercedes-Benz и Mazda: с начала года в Киеве угнали более 300 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Киеве с начала этого года было угнано более 300 автомобилей. Чаще всего угоняют авто таких марок как Hyundai, Mazda и Mercedes-Benz. Об этом журналисту УНН сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киеве в ответ на запрос.
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"Угнано транспортных средств с начала 2021 года по состоянию на 30 июля 2021 - 341", - сообщили в полиции.
Чаще всего авто угоняли в Голосеевском - 66, Дарницком - 61 и Деснянском - 42 районах.
"Больше всего похищали следующие марки транспортных средств Hyundai - 34, Mazda - 26 и Mercedes-Benz - 26", - говорится в ответе на запрос.
В 2020 году было угнано 702 транспортных средства. Тогда наибольшее количество авто угнали на территории Дарницкого, Голосеевского и Оболонского районов. Чаще всего угоняли авто марок "ВАЗ", Toyota и Mazda.
Сообщается, что в 2019 году было похищено 908 транспортных средств. Наибольшее количество угонов произошло в Голосеевском, Дарницком и Шевченковском районах. Больше всего похищали следующие марки транспортных средств: "ВАЗ", Toyota и Mazda.