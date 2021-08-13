Hyundai, Mercedes-Benz и Mazda: с начала года в Киеве угнали более 300 автомобилей

КИЕВ. 13 августа. УНН. В Киеве с начала этого года было угнано более 300 автомобилей. Чаще всего угоняют авто таких марок как Hyundai, Mazda и Mercedes-Benz. Об этом журналисту УНН сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киеве в ответ на запрос.