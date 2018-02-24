Hyperloop в Україні: що думають кияни про вакуумний потяг
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Міністерство інфраструктури України нещодавно оголосило про амбітні плани побудувати в Україні надшвидкісну транспортну систему вакуумних потягів. Кореспонденти УНН дізналися думку киян про Hyperloop.
Американський винахідник Ілон Маск, розробник і очільник компаній Tesla, SpaceX і The Boring Company, придумав Hyperloop в 2013 році. Швидкість такого вакуумного потягу може сягати до 1200 км/год. Траси для Hyperloop мають будувати над землею, за аналогією з монорельсом, і оснащуватися сонячними батареями.
Як з’ясувалось під час опитування, деякі жителі столиці не впевнені у змогах українських інженерів створити таку технологію.
“При участі тільки власних інженерів, мабуть, це неможливо, але за допомогою іноземних технологій ми в змозі побудувати такий потяг”, — сказав один із киян.
Проте більшість опитаних все ж зазначили, що прокотилися би на вакуумному потязі.
Як повідомляв УНН, 22 лютого міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Україна розпочне підготовку до запуску Hyperloop. За його словами, в Україні буде створено Центр транспортних інновацій Hype.ua, який дасть наукове обґрунтування та забезпечить створення першого тестового майданчику у Дніпрі для розвитку вакуумних потягів в Україні на кшталт Hyperloop.
За результатами проекту HypeUA, повідомив міністр, в Україні або запустять власні вакуумні потяги, або розпочнуться переговори з компанією Hyperloop One.