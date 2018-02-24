Hyperloop в Украине: что думают киевляне о вакуумном поезде
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Министерство инфраструктуры Украины объявило об амбициозных планах построить в Украине сверхскоростную транспортную систему вакуумных поездов. Корреспонденты УНН узнали мнение киевлян о Hyperloop.
Американский изобретатель Илон Маск, разработчик и руководитель компаний Tesla, SpaceX и The Boring Company, придумал Hyperloop в 2013 году. По его идее, скорость такого вакуумного поезда может достигать 1200 км/час. Трассы для Hyperloop должны строить над землей, по аналогии с монорельсом, и оснащаться солнечными батареями.
Как выяснилось во время опроса, некоторые жители столицы не уверены в возможности украинских инженеров создать такую технологию.
"При участии только собственных инженеров, видимо, это невозможно, но с помощью иностранных технологий мы можем построить такой поезд", - сказал один из киевлян.
Однако большинство опрошенных все же отметили, что прокатились бы на вакуумном поезде.
Как сообщал УНН, 22 февраля министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина начнет подготовку к запуску Hyperloop. По его словам, в Украине будет создан Центр транспортных инноваций Hype.ua, который даст научное обоснование и обеспечит создание первой тестовой площадки в Днепре для развития вакуумных поездов в Украине типа Hyperloop.
По результатам проекта HypeUA, сообщил министр, в Украине или запустят собственные вакуумные поезда, или начнут переговоры с компанией Hyperloop One.