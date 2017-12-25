Гватемала вирішила перенести посольство в Ізраїлі до Єрусалиму
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Посольство Гватемали в Ізраїлі переїде з Тель-Авіва до Єрусалиму. Про це повідомив у неділю в своєму Facebook президент центральноамериканської республіки Джиммі Моралес, передає УНН.
“Дорогий народ Гватемали, сьогодні (в неділю — Ред.), я говорив з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, — написав Моралес на своїй Facebook-сторінці. — Однією з важливих тем стало повернення посольства Гватемали в Єрусалим. Повідомляю вам, що я дав міністерству закордонних справ інструкції про початок відповідних дій”.
Президент Дональд Трамп 6 грудня офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та доручив уряду США почати підготовку до переносу туди посольство США, яке раніше було розташоване в Тель-Авіві.
21 грудня Генасамблея ООН прийняла резолюцію проти визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю у відповідь на рішення Трампа. Проти виступили дев’ять країн: Гватемала, Гондурас, Ізраїль, Маршаллові острови, Мікронезія, Науру, Палау, США і Того, ще 35 при голосуванні утрималися.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українська делегація пояснила відмову від голосування в ООН щодо статусу Єрусалиму
Статус Єрусалима — одна з ключових проблем у палестино-ізраїльському конфлікті. Ізраїльтяни зайняли східну частину міста під час війни 1967 року. Вони наполягають, що Єрусалим є “єдиною і неподільною” столицею Ізраїлю. У свою чергу палестинці хочуть зробити східну частину міста столицею своєї держави.
Нагадаємо, рішення Трампа щодо статусу Єрусалима викликало хвилю протестів у різних країнах світу. На території Палестинської Автономії розпочалися масові акції протесту, які, у деяких випадках, набували насильницького характеру із зіткненням з ізраїльськими правоохоронцями та військовими. За останніми данними, троє палестинців загинули, ще 800 людей зазнали поранень. Ліга арабських держав назвала рішення США таким, що не має юридичної сили і закликала Америку відмовитися від нього.