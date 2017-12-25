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Гватемала решила перенести свое израильское посольство в Иерусалим

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 декабря. УНН. Посольство Гватемалы в Израиле переедет из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом сообщил в воскресенье на своей Facebook-странице президент центральноамериканской республики Джимми Моралес, передает УНН.

Гватемала решила перенести свое израильское посольство в Иерусалим

“Дорогой народ Гватемалы, сегодня (в воскресенье — Ред.), я говорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, — написал Моралес в Facebook. — Одной из важных тем стал перенос посольства Гватемалы в Иерусалим. Сообщаю вам, что я дал министерству иностранных дел инструкции о начале соответствующих действий”.

Президент Дональд Трамп 6 декабря официально признал Иерусалим столицей Израиля и поручил правительству США начать подготовку к переносу туда посольства США, ранее был расположен в Тель-Авиве.

21 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию против признания Иерусалима столицей Израиля в ответ на решение Трампа. Против выступили девять стран: Гватемала, Гондурас, Израиль, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау, США и Того, еще 35 при голосовании воздержались.

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Статус Иерусалима — одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города во время войны 1967 года. Они настаивают, что Иерусалим является “единой и неделимой” столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

Напомним, решение Трампа о статусе Иерусалима вызвало волну протестов в разных странах мира. На территории Палестинской автономии начались массовые акции протеста, которые, в некоторых случаях, приобретали насильственного характера со столкновениями с израильскими правоохранителями и военными. По последним данным, трое палестинцев погибли, еще 800 человек получили ранения. Лига арабских государств назвала решение США таким, что не имеет юридической силы и призвала Америку отказаться от него.

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