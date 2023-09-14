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Гвардійська авіація знищила за чотири дні понад півсотні важкої техніки ворога

Гвардійська авіація знищила за чотири дні понад півсотні важкої техніки ворога

Київ • УНН

 • 1957895 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. В авіації Національної гвардії порахували, скільки ворожої техніки знищили за цей та минулий тиждень, передає УНН, з посиланням на МВС.

Деталі

Гвардійська авіація нанесла ураження по трьох ротним опорним пунктам окупантів на фронті, передає МВС.

Безпілотна авіація Національної гвардії упродовж тижня виявила чотири танки, одну самохідну артилерійську установку, дві реактивні системи залпового вогню, один зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10», шість бойових броньованих машин, 19 гармат та 21 одиницю автомобільної (спеціальної) техніки.

Підрозділи артилерії Сил оборони нанесли вогневе ураження по виявленим цілям.

Минулий тиждень також був результативним для мобільних вогневих груп та підрозділів протиповітряної оборони. Під час повітряних атак ворога нацгвардійці приземлили 6 повітряних цілей: два – БпЛА «Ланцет», один – БпЛА «Шахед-136» один – БпЛА «Zala 421-20 та два БпЛА невстановленого зразка.

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