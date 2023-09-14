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Гвардейская авиация уничтожила за четыре дня более полусотни тяжелой техники врага

Гвардейская авиация уничтожила за четыре дня более полусотни тяжелой техники врага

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. В авиации Национальной гвардии посчитали, сколько вражеской техники уничтожили за эту и прошлую неделю, передает УНН, со ссылкой на МВД.

Детали

Гвардейская авиация нанесла поражение по трем ротным опорным пунктам оккупантов на фронте, пердает МВД.

Беспилотная авиация Национальной гвардии в течение недели обнаружила четыре танка, одну самоходную артиллерийскую установку, две реактивные системы залпового огня, один зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10», шесть боевых бронированных машин, 19 орудий и 21 единицу автомобильной (специальной) техники.

Подразделения артиллерии Сил обороны нанесли огневое поражение по обнаруженным целям.

Прошедшая неделя также была результативной для мобильных огневых групп и подразделений противовоздушной обороны. Во время воздушных атак врага нацгвардейцы приземлили 6 воздушных целей: два – БпЛА «Ланцет», один – БпЛА «Шахед-136» один – БпЛА «Zala 421-20 и два БпЛА неустановленного образца.

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