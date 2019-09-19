Гвардіола порівняв "Шахтар" під керівництвом трьох наставників

“Шахтар Луческу був дуже агресивним — згадайте, гравці якої якості були під час його роботи. Було реально складно. З Фонсекою і Каштру все трохи більше зонально. Є подібності: багато футболістів в середині. В оборонному плані організація Фонсеки була найкращою. Але проти Луческу було ще складніше через неймовірну агресивність, ментальність команд. І спочатку завжди важче. А зараз мені вже легше з „Шахтарем“, адже я добре знаю цього з суперника і як протистояти йому, щоб перемогти”, — відзначив Гвардіола.

Зауважимо, що для наставника “міщан” Гвардіоли поєдинок проти “Шахтаря” був вже 12-м в кар’єрі — три сезони він приїздив в Україну з “Манчестер Сіті”, а до цього — разом з “Барселоною” і “Баварією”.

Нагадаємо, що у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів “Шахтар” зазнав поразки від “Манчестер Сіті” 0:3.