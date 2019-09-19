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Гвардіола порівняв "Шахтар" під керівництвом трьох наставників

Гвардіола порівняв "Шахтар" під керівництвом трьох наставників

Київ • УНН

 • 10915 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. Наставник "Манчестер Сіті" дав порівняння грі "Шахтаря" за керівництва Луїша Каштру, а також двох його попередників – Мірчі Луческу та Паулу Фонсеки, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу "гірників".

“Шахтар Луческу був дуже агресивним — згадайте, гравці якої якості були під час його роботи. Було реально складно. З Фонсекою і Каштру все трохи більше зонально. Є подібності: багато футболістів в середині. В оборонному плані організація Фонсеки була найкращою. Але проти Луческу було ще складніше через неймовірну агресивність, ментальність команд. І спочатку завжди важче. А зараз мені вже легше з „Шахтарем“, адже я добре знаю цього з суперника і як протистояти йому, щоб перемогти”, — відзначив Гвардіола.

Зауважимо, що для наставника “міщан” Гвардіоли поєдинок проти “Шахтаря” був вже 12-м в кар’єрі — три сезони він приїздив в Україну з “Манчестер Сіті”, а до цього — разом з “Барселоною” і “Баварією”.

Нагадаємо, що у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів “Шахтар” зазнав поразки від “Манчестер Сіті” 0:3.

Українські Національні Новини

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