Гвардиола сравнил "Шахтер" под руководством трех наставников

“Шахтер Луческу был очень агрессивным — вспомните, игроки какого качества были во время его работы. Было реально сложно. С Фонсекой и Каштру все немного больше зонально. Есть сходства: много футболистов в середине. В оборонном плане организация Фонсеки была лучшей. Но против Луческу было еще сложнее из-за невероятной агрессивности, ментальности команд. И сначала всегда труднее. А сейчас мне уже легче с „Шахтером“, ведь я хорошо знаю этого с соперника и как противостоять ему, чтобы победить”, — отметил Гвардиола.

Заметим, что для наставника “горожан” Гвардиолы поединок против “Шахтера” был уже 12-м в карьере — три сезона он приезжал в Украину с “Манчестер Сити”, а до этого — вместе с “Барселоной” и “Баварией”.

Напомним, что в первом туре группового этапа Лиги чемпионов “Шахтер” потерпел поражение от “Манчестер Сити” 0:3.