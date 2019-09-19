Гвардиола сравнил "Шахтер" под руководством трех наставников

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 50871 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110056 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101943 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109111 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119161 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148004 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148453 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140425 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 187306 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116732 просмотра

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Гвардиола сравнил "Шахтер" под руководством трех наставников

Гвардиола сравнил "Шахтер" под руководством трех наставников

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. Наставник “Манчестер Сити” дал сравнения игре “Шахтера” при руководстве Луиша Каштру, а также двух его предшественников — Мирчи Луческу и Паулу Фонсеки, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу “горняков”.

“Шахтер Луческу был очень агрессивным — вспомните, игроки какого качества были во время его работы. Было реально сложно. С Фонсекой и Каштру все немного больше зонально. Есть сходства: много футболистов в середине. В оборонном плане организация Фонсеки была лучшей. Но против Луческу было еще сложнее из-за невероятной агрессивности, ментальности команд. И сначала всегда труднее. А сейчас мне уже легче с „Шахтером“, ведь я хорошо знаю этого с соперника и как противостоять ему, чтобы победить”, — отметил Гвардиола.

Заметим, что для наставника “горожан” Гвардиолы поединок против “Шахтера” был уже 12-м в карьере — три сезона он приезжал в Украину с “Манчестер Сити”, а до этого — вместе с “Барселоной” и “Баварией”.

Напомним, что в первом туре группового этапа Лиги чемпионов “Шахтер” потерпел поражение от “Манчестер Сити” 0:3.

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