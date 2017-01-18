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Ґвалтівника вагітної судитимуть на Сумщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який зґвалтував свою колишню вагітну співмешканку на Сумщині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури сумської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 листопада 2016 року близько 21:30 24-річна дівчина, повертаючись із магазину, поблизу одного з житлових будинків зустріла свого 39-річного колишнього співмешканця. Зі слів потерпілої, чоловік, помешкання якого знаходилось поруч, із застосуванням фізичного насильства силою затягнув її до своєї квартири та зґвалтував неприродним способом. Наступного дня потерпіла звернулася до поліції та повідомила про вчинений стосовно неї злочин.

Правоохоронці невідкладно виїхали за вказаною адресою. На законну вимогу працівників поліції пояснити обставини, викладені в заяві дівчини, чоловік почав чинити опір та наніс оперуповноваженому один удар кулаком правої руки в область грудної клітки.

Дії обвинуваченого, який перебуває в СІЗО, кваліфіковано за ч.2 ст.345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) та ч.1 ст.153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) КК України.

Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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