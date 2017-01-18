Насильника беременной будут судить в Сумской области

Досудебным расследованием установлено, что 17 ноября 2016 года около 21:30 24-летняя девушка, возвращаясь из магазина, возле одного из жилых домов встретила своего 39-летнего бывшего сожителя. По словам потерпевшей, мужчина, дом которого находился рядом, с применением физического насилия силой затащил ее в свою квартиру и изнасиловал неестественным способом. На следующий день потерпевшая обратилась в полицию и сообщила о совершенном в отношении нее преступлении.

Правоохранители немедленно выехали по указанному адресу. На законное требование сотрудников полиции объяснить обстоятельства, изложенные в заявлении девушки, мужчина начал сопротивляться и нанес оперуполномоченному один удар кулаком правой руки в область грудной клетки.

Действия обвиняемого квалифицированы согласно ч.2 ст.345 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей) и ч.1 ст.153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) УК Украины.

Ему грозит до пяти лет лишения свободы.