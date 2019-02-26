Гутерреш на тлі кризи в Венесуелі попередив про наслідки військового втручання

На запитання ведучого програми про те, "чи бажано військове втручання США" в Венесуелі, Гутерреш відповів: "Вважаю, що час військових інтервенцій в Латинську Америку пройшов".

Адміністративний глава всесвітньої організації підкреслив, що "військові втручання, які не підкоряються правилам Статуту ООН, які здійснюються не під егідою Ради Безпеки, стають фактором потрясінь для світового порядку".

Гутерреш нагадав, що саме Рада безпеки має повноваження для прийняття в належний момент рішення про військове втручання.

"Для цього повинні бути серйозні причини - захист миру і безпеки в глобальному масштабі", - підкреслив він.

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Генсек ООН вважає, що в нинішній обстановці в світі "було б досить наївним" розраховувати, що може бути знайдено єдність з питання військового втручання між такими постійними членами Ради Безпеки, як США, Китай і Росія.

Як повідомляв УНН, 12 лютого, міністр закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаса прибуде в Нью-Йорк, де проведе зустріч з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.