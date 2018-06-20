Гутерреш і Путін обговорили заяву Радбезу по ситуації на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним під час якої вони обговорили заяву Радбезу ООН про погіршення ситуації на Донбасі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Кремля.
"Зараз у нас два епохальних, "віхових" моменти, які можна висвітлити, - це заява голови Ради Безпеки по Україні, а також дебати по Близькому Сходу, які повинні пройти", - заявив Гутерреш.
Він також зазначив, що ООН зараз робить акцент на те, що Росія є незамінним елементом створення нового багатополярного, поліцентричного світу.
Нагадаємо, 6 червня Рада безпеки ООН прийняла заяву щодо України, в якій висловлюється стурбованість погіршенням ситуації на Донбасі і підтверджується підтримка територіальної цілісності і суверенітету нашої держави.