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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 41524 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 96326 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 107215 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 122558 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 141459 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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7 марта, 19:45 • 185321 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Гутерреш и Путин обсудили заявление Совбеза по ситуации на Донбассе

Гутерреш и Путин обсудили заявление Совбеза по ситуации на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 14886 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встретился с президентом России Владимиром Путиным, во время которой они обсудили заявление Совбеза ООН об ухудшении ситуации на Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кремля.

“Сейчас у нас два эпохальных, „веховых“ момента, которые можно осветить, — это заявление председателя Совета Безопасности по Украине, а также дебаты по Ближнему Востоку, которые должны пройти”, — заявил Гутерреш.

Он также отметил, что ООН сейчас делает упор на то, что Россия является незаменимым элементом создания нового многополярного, полицентричного мира.

Напомним, 6 июня Совет безопасности ООН принял заявление по Украине, в которой выражается озабоченность ухудшением ситуации на Донбассе и подтверждается поддержка территориальной целостности и суверенитета нашего государства.

Украинские Национальные Новости

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