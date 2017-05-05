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Гуртожиток горів у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Рятувальники ліквідували пожежу в одному зі столичних гуртожитків. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Києва.

Гуртожиток горів у Києві

Вчора, 4 травня, о 22:26 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу по вул. Академіка Туполєва, 5-а.

По прибуттю рятувальники встановили, що пожежа сталась у 5-поверховому гуртожитку в підвальному приміщенні, в кімнаті для прання. Займання сталось в освітлювальній лампі та розповсюдилось на пральну машину.

Під час гасіння пожежі на безпечну відстань було виведено 3 особи. Вже о 23:09 пожежу було ліквідовано.

Внаслідок займання згоріло та розібрано пластикову обшивку стелі на площі 4 кв.м, пошкоджено пральну машину, закопчено стелю та стіни кімнати та загального коридору.

Ніхто не постраждав.

Як повідомляв УНН, пожежу в центрі Москви гасили більше 150 рятувальників.

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