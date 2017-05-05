Общежитие горело в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Спасатели ликвидировали пожар в одном из столичных общежитий. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева.
Вчера, 4 мая, в 22:26 к спасателям поступило сообщение о пожаре по ул. Академика Туполева, 5-а.
По прибытию спасатели установили, что пожар произошел в 5-этажном общежитии в подвальном помещении, в комнате для стирки. Возгорание произошло в осветительной лампе и распространилось на стиральную машину.
Во время тушения пожара на безопасное расстояние было выведено 3 человека. Уже в 23:09 пожар был ликвидирован.
В результате возгорания сгорело и разобрано пластиковую обшивку потолка на площади 4 кв.м, повреждены стиральную машину, закопчены потолок и стены комнаты и общего коридора.
Никто не пострадал.
Как сообщал УНН, пожар в центре Москвы тушили более 150 спасателей.