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ГУР: понад половина окупаційних військ ще на правому березі Херсонщини

ГУР: понад половина окупаційних військ ще на правому березі Херсонщини

Київ • УНН

 • 345370 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Понад половина окупаційних військ ще перебуває на правому березі Херсонщини, вказують у ГУР МОУ, пише УНН.

Цитата

"Більше ніж половина російських сил, які були дислоковані на правому березі, все ще там. Це сила, яка раніше оцінювалася у 20 000 осіб", - сказав представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

Деталі

З його слів, "остання інформація, яку ми маємо, що четверту тактичну військову базу перекинули на лівий берег". Решта військ досі там, воюють та ведуть бойові дії з метою прикриття виходу інших, вказав представник ГУР.

За словами представника воєнної розвідки України, окупанти відступають з другої лінії оборони, на яку їх відкинули українські сили на початку жовтня. Але вони вибудували лінію оборони навколо Херсона – і «час покаже», чи вирішать вони захищати місто.

Нагадаємо

Генштаб ЗСУ 11 листопада офіційно повідомив, що під час успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку, 9 листопада цього року, було звільнено 12 населених пунктів. І що наступальні дії на зазначеному напрямку тривають. Тому, з міркувань безпеки операції, офіційне оприлюднення результатів буде згодом.

Тим часом у мережі вже публікують фото з центру Херсона з людьми з українськими прапорами.

А керівник Офісу Президента Андрій Єрмак опублікував лаконічний пост "11.11.22", ніби натякаючи, що сьогоднішній день може стати знаковим.

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