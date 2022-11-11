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ГУР: более половины оккупационных войск все еще на правом берегу Херсонской области

ГУР: более половины оккупационных войск все еще на правом берегу Херсонской области

Киев • УНН

 • 345369 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Более половины оккупационных войск все еще находится на правом берегу Херсонской области, указывают в ГУР МОУ, пишет УНН.

Цитата

"Более половины российских сил, которые были дислоцированы на правом берегу, все еще там. Это сила, которая раньше оценивалась в 20 000 человек", - сказал представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

Детали

По его словам, "последняя информация, которую мы имеем, что четвертую тактическую военную базу перебросили на левый берег". Остальные войска до сих пор там, воюют и ведут боевые действия с целью прикрытия выхода других, указал представитель ГУР.

По словам представителя военной разведки Украины, оккупанты отступают со второй линии обороны, на которую их отбросили украинские силы в начале октября. Но они выстроили линию обороны вокруг Херсона – и «время покажет», решат ли они защищать город.

Напомним

Генштаб ВСУ 11 ноября официально сообщил, что во время успешных наступательных действий наших войск на Херсонском направлении, 9 ноября этого года, было особождено 12 населенных пунктов. И что наступательные действия на указанном направлении продолжаются. Поэтому из соображений безопасности операции официальное обнародование результатов будет позже.

Тем временем в сети уже публикуют фото из центра Херсона с людьми с украинскими флагами.

А руководитель Офиса Президента Андрей Ермак опубликовал лаконичный пост "11.11.22", будто намекая, что сегодняшний день может стать знаковым.

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