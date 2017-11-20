ГУР Міноборони: Шаройко працював у прес-службі розвідки до 2009 року

"20 листопада цього року білоруські засоби масової інформації розповсюдили заяву офіційного представника Комітету державної безпеки Республіки Білорусь щодо причетності українського журналіста Павла Шаройка до створення агентурної мережі та ведення розвідувальної діяльності на території Республіки Білорусь. Також у вказаній заяві зазначено, що Павло Шаройко зізнався, що є співробітником Головного управління розвідки Міністерства оборони України", - йдеться у заяві.

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Вказано, що служба зв’язків з громадськістю ГУР МО України уповноважена заявити, що викладена у зазначеній заяві інформація не відповідає дійсності.

"Павло Шаройко проходив службу у ГУР МО України на посаді начальника прес-служби. У 2009 році він був звільнений з військової служби за станом здоров’я. Після звільнення П. Шаройко працював за раніше набутою спеціальністю – журналістом українських ЗМІ, у тому числі кореспондентом на території Республіки Білорусь", - сказано у заяві.

Нагадаємо, українського журналіста Павла Шаройка у Білорусі звинуватили в шпигунстві, про що офіційно оголосив представник КДБ країни Дмитро Побяржін.

Як повідомляв УНН, в Білорусі заарештували власного кореспондента Українського радіо Павла Шаройко.