ГУР Минобороны: Шаройко работал в пресс-службе разведки до 2009 года

"20 ноября этого года белорусские средства массовой информации распространили заявление официального представителя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь о причастности украинского журналиста Павла Шаройко к созданию агентурной сети и ведению разведывательной деятельности на территории Республики Беларусь. Также в указанном заявлении указано, что Павел Шаройко признался, что является сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - говорится в заявлении.

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Указано, что служба по связям с общественностью ГУР МО Украины уполномочена заявить, что изложенная в указанном заявлении информация не соответствует действительности.

"Павел Шаройко проходил службу в ГУР МО Украины на должности начальника пресс-службы. В 2009 году он был уволен с военной службы по состоянию здоровья. После освобождения П.Шаройко работал по ранее приобретенной специальности - журналистом украинских СМИ, в том числе корреспондентом на территории Республики Беларусь", - говорится в заявлении.

Напомним, украинского журналиста Павла Шаройко в Беларуси обвинили в шпионаже, о чем официально объявил представитель КГБ страны Дмитрий Побяржин.

Как сообщал УНН, в Беларуси арестовали собственного корреспондента Украинского радио Павла Шаройко.