Гумористка О.Воробей заявила, що їй відмовили у в'їзді до України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Російська гумористка Олена Воробей заявила, що їй відмовили у в'їзді до України. Про це вона повідомила у своєму профілі у додатку Instagram, передає УНН.
"Ось сиджу в аеропорту міста Києва. Неприємна, звичайно, історія - не випустили мене (з аеропорту - ред.)", - сказала вона в оприлюдненому відео.
Нагадаємо, раніше у Мінкульті заявили про намір створити агенцію по боротьбі з проросійськими артистами.