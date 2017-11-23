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"Гумконвой" РФ прибув на окуповані території

"Гумконвой" РФ прибув на окуповані території

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Автомобілі 71-й "гуманітарної" колони Росії прибули до пунктів призначення на окупованих територіях, передає УНН з посиланням на МНС РФ.

"Зараз на спеціальних пунктах прийому вантажу в Донецькій і Луганській областях України відбувається розвантаження гуманітарної допомоги. Далі весь вантаж будуть розподілено відповідними організаціями по соціально значимих об'єктів Донецької та Луганської областей і серед нужденного населення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні РФ наравіла черговий "гумконвой" на окупований Донбас.

Як повідомляв УНН, 26 жовтня конвой з 17 вантажівок перетнули міжнародно визнаний кордон з Росії в Україну без належного контролю або перевірки з боку української влади.

Українські Національні Новини

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