"Гумконвой" РФ прибыл на оккупированные территории

"Сейчас на специальных пунктах приёма груза в Донецкой и Луганской областях Украины происходит разгрузка гуманитарной помощи. Далее весь груз будут распределен соответствующими организациями по социально значимым объектам Донецкой и Луганской областей и среди нуждающегося населения", - говорится в сообщении.

В составе 71-й колонны более 500 тонн гуманитарного груза, состоящего из детских продуктовых наборов, медикаментов, медицинского имущества и детских подарков.

Напомним, сегодня РФ наравила очередной "гумконвой" на оккупированный Донбасс.

Как сообщал УНН, 26 октября конвой из 17 грузовиков пересек международно признанную границу из России в Украину без надлежащего контроля или проверки со стороны украинской власти.