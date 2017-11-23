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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 51660 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 31774 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 43746 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 55047 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 109625 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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"Гумконвой" РФ прибыл на оккупированные территории

"Гумконвой" РФ прибыл на оккупированные территории

Киев  •  УНН

 • 16365 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Автомобили 71-й "гуманитарной" колонны России прибыли в пункты назначения на оккупированных территориях, передает УНН со ссылкой на МЧС РФ.

"Сейчас на специальных пунктах приёма груза в Донецкой и Луганской областях Украины происходит разгрузка гуманитарной помощи. Далее весь груз будут распределен соответствующими организациями по социально значимым объектам Донецкой и Луганской областей и среди нуждающегося населения", - говорится в сообщении.

В составе 71-й колонны более 500 тонн гуманитарного груза, состоящего из детских продуктовых наборов, медикаментов, медицинского имущества и детских подарков.

Напомним, сегодня РФ наравила очередной "гумконвой" на оккупированный Донбасс.

Как сообщал УНН, 26 октября конвой из 17 грузовиков пересек международно признанную границу из России в Украину без надлежащего контроля или проверки со стороны украинской власти.

 

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