Губернатор Миколаївщини закликав не спекулювати на справі самогубства Волошина
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Голова Миколаївської обласної адміністрації Олексій Савченко закликав "не займатися незрозумілими речами" у справі про самогубство в.о. директора Миколаївського аеропорту Владислава Волошина. Про це він повідомив у Facebook, передає УНН.
"Трагічна новина про смерть справжнього Героя і щирого патріота Владислава Волошина застала мене під час проходження курсу лікування і я досі не можу в це повірити," - написав він.
Савченко написав про знайомство з Волошиним, а також описав його, як "Принципового. Гордого. Цілеспрямованого." Губернатор написав про пропозицію посади в КП “Миколаївський міжнародний аеропорт”.
"Через тиждень було його офіційне представлення на посаді і одразу заздрісні погляди колишніх керівників підприємства, які побачили у ньому конкурента," - додав він.
Очільник ОДА заявив, що досі не може повірити в самогубство Волошина, а також прокоментував закиди в незаконних тендерах з інформації з телефонної преписки Волошина, яка раніше появилася у місцевих ЗМІ.
Зокрема, у переписці йдеться, що він хотів писати заяву на звільнення, але голова ОДА продовжив йому контракт, а також про "суїцидальні настрої" Волошина.
У повідомленнях в.о. аеропорта пише, що "порушив закон", імовірно, йдеться про держзакупівлю та про порушення закону "Про державну закупівлю".
"Багато з тих, хто навіть не був знайомий із Владом і його роботою на підприємстві, почали розповсюджувати різну нісенітницю про якісь мільйонні тендери та інше. Дехто взявся тиражувати телефонну переписку Влада, як я зрозумів, з колишніми керівниками КП “Миколаївський міжнародний аеропорт”, які й натворили на підприємстві казна-що," - написав Савченко.
Голова ОДА закликав "припинити займатися незрозумілими речами", а також зачекати офіційної інформації правоохоронців.
"Припиніть займатися незрозумілими речами. Є правоохоронні органи, які об’єктивно і неупереджено розберуться в тому, що сталося. Чекаю офіційної позиції від компетентних органів і всі, хто причетний до того, що сталося, незважаючи ні на які нюанси, обов’язково понесуть відповідальність," - написав Савченко.
Нагадаємо, 18 березня, у Миколаєві у власній квартирі скоїв самогубство шляхом пострілу з бойового пістолету 29-річний в.о. директора одного з комунальних підприємств області В.Волошин – колишній військовий льотчик, учасник АТО. На рахунку Волошина 33 бойових вильоти у 2014 році. Літак Волошина був збитий бойовиками, проте льотчику вдалося катапультуватися і самостійно повернутися з окупованої території.
Так, Росія звинувачувала Волошина в атаці на малайзійський “Боїнг” рейсу МН17, збитий над Донбасом. Хоча ця версія повністю спростована розслідуванням прокуратури Нідерландів і України.