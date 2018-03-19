Губернатор Николаевской области призвал не спекулировать на деле самоубийства Волошина

"Трагическая новость о смерти настоящего Героя и искреннего патриота Владислава Волошина застала меня во время прохождения курса лечения и я до сих пор не могу в это поверить", - написал он.

Савченко написал о знакомстве с Волошиным, а также описал его, как "Принципиального. Гордого. Целенаправленного." Губернатор написал о предложении должности в КП "Николаевский международный аэропорт".

"Через неделю было его официальное представление в должности и сразу завистливые взгляды бывших руководителей предприятия, которые увидели в нем конкурента", - добавил он.

Глава ОГА заявил, что до сих пор не может поверить в самоубийство Волошина, а также прокомментировал обвинения в незаконных тендерах по информации из телефонной переписки Волошина, которая ранее появилась в местных СМИ.

В частности, в переписке говорится, что он хотел писать заявление на увольнение, но председатель ОГА продлил ему контракт, а также о "суицидальном настроении" Волошина.

В сообщениях и.о. аэропорта пишет, что "нарушил закон", вероятно, речь идет о госзакупках и о нарушении закона "О государственной закупке".

"Многие из тех, кто даже не был знаком с Владом и его работой на предприятии, начали распространять различную чушь о каких-то миллионных тендерах и прочем. Некоторые взялись тиражировать телефонную переписку Влада, как я понял, с бывшими руководителями КП "Николаевский международный аэропорт" которые и натворили на предприятии невесть что", - написал Савченко.

Председатель ОГА призвал "прекратить заниматься непонятными вещами", а также подождать официальной информации правоохранителей.

"Прекратите заниматься непонятными вещами. Есть правоохранительные органы, которые объективно и беспристрастно разберутся в случившемся. Жду официальной позиции компетентных органов", - написал Савченко.

Напомним, 18 марта в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство путем выстрела из боевого пистолета 29-летний и.о. директор одного из коммунальных предприятий области В.Волошин - бывший военный летчик, участник АТО. На счету Волошина 33 боевых вылета в 2014 году. Самолет Волошина был сбит боевиками, однако летчику удалось катапультироваться и самостоятельно вернуться из оккупированной территории.

Так, Россия обвиняла Волошина в атаке на малазийский "Боинг" рейса МН17, сбитого над Донбассом. Хотя эта версия полностью опровергнута расследованием прокуратуры Нидерландов и Украины.