Губернатор Хомса заявив про п'ять загиблих від ракетного удару в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Щонайменше п'ятеро людей загинули внаслідок ракетного удару США по авіабазі в районі Хомса. Про це сказав губернатор Хомса Талаль Баразі, передає УНН з посиланням на ВВС.
З його слів, у результаті авіаудару загинули п'ятеро людей, семеро поранені.
При цьому раніше Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив про щонайменше чотирьох загиблих сирійських військових внаслідок авіаудару США.
Рано зранку у п'ятницю, 7 квітня, США випустили 59 крилатих ракет "Томагавк" по військовому аеродрому в центральній Сирії, з якого, як вони стверджують, вилетіли літаки, які здійснили хімічну атаку у провінції Ідліб у вівторок.
Президент США Дональд Трамп назвав цей ракетний удар відплатою за цю хімічну атаку.
Західні країни звинувачують в цій газовій атаці, жертвами якої стали десятки мирних жителів, режим Башара Асада. Сирія відкидає звинувачення в газовій атаці.