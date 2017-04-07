Губернатор Хомса заявил о пяти погибших от ракетного удара в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. По меньшей мере пять человек погибли в результате ракетного удара США по авиабазе в районе Хомса. Об этом сказал губернатор Хомса Талаль Баразb, передает УНН со ссылкой на ВВС.
По его словам, в результате авиаудара погибли пять человек, семеро ранены.
При этом ранее Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил о как минимум четырех погибших сирийских военных в результате авиаудара США.
Рано утром в пятницу, 7 апреля, США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому в центральной Сирии, из которого, как они утверждают, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб во вторник.
Президент США Дональд Трамп назвал этот ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.
Западные страны обвиняют в этой газовой атаке, жертвами которой стали десятки мирных жителей, режим Башара Асада. Сирия отвергает обвинения в газовой атаке.