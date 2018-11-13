Губернатор Харківської області привітала регбістів Ярославського з успішним спортивним сезоном

"Ми дуже сподіваємося, що перемоги та досягнення, яких домігся клуб "Олімп" - ваша команда - збережуться назавжди, ви завжди будете переможцями. Бажаю вам нових досягнень, нових перемог, бойового духу, бійцівського характеру і тільки "золотих" перемог. Дякую за те, що ви прославляєте наш славний харківський край. Всі вболівальники будуть стежити за вашими новими досягненнями і, звичайно ж, тримати за вас кулаки. Дякую вам", - сказала Світлична, спілкуючись з гравцями збірної, що складається, переважно, з регбістів найтитулованішого на національному та міжнародному рівні харківського клубу "Олімп".

Олександр Ярославський, який надає підтримку РК "Олімп", на цій зустрічі подякував національній збірній і гравцям свого клубу за яскраві перемоги.

"Я дуже гордий за нашу Харківщину, що ви відстоюєте її інтереси не тільки в Україні, а й за кордоном. Дуже радий за нашу національну збірну, кістяк якої складає "Олімп". Я знаю, що таке бути головним тренером і команди, і національної збірної, яка це відповідальність і перед Україною, і перед Харківщиною, відповідальність перед самим собою, перед сім'єю, перед усіма хлопцями", - сказав Ярославський, звертаючись до наставника клубу "Олімп" і національної збірної Валерія Кочанова.

"Тому, в першу чергу я хотів би привітати тебе, привітати і вас, хлопці, побажати вам усім здоров'я. І побажати вам, щоб у мене було все добре - тоді і у вас буде все добре. Від душі бажаю вам перемог!" - додав він.

Гравці національної збірної отримали цінні подарунки, а учасникам зустрічі дісталися фірмові м'ячі, оформлені в клубних кольорах РК "Олімп".

Кращий бомбардир чемпіонату України з регбі - нападник регбійного клубу "Олімп" Олег Косарєв - заробив для збірної в сутичці з угорцями 21 ігрове очко в матчі, який був виграний українською збірною з результатом 48:24. Це вже другий переможний матч української збірної в поточному турнірі сезону дивізіону "Конференція 1. Північ".

В середині жовтня підопічні Валерія Кочанова здобули переконливу перемогу над збірною Люксембургу.

Нагадаємо, регбі-клуб Ярославського на чолі з Валерієм Кочановим в цьому сезоні став 14-кратним чемпіоном України з регбі-15, є дев'ятикратним з регбі-7, а також дев'ять разів ставав володарем Кубка України з регбі-15 і шість разів з регбі-7.