Губернатор Харьковской области поздравила регбистов Ярославского с успешным спортивным сезоном

“Мы очень надеемся, что победы и достижения, которых добился клуб „Олимп“ — ваша команда — сохранятся навсегда, вы всегда будете победителями. Желаю вам новых достижений, новых побед, боевого духа, бойцовского характера и только „золотых“ побед. Благодарю за то, что вы прославляете наш славный харьковский край. Все болельщики будут следить за вашими новыми достижениями и, конечно же, держать за вас кулаки. Спасибо вам”, — сказала Светличная, общаясь с игроками сборной, состоящей, преимущественно, из регбистов самого титулованного на национальном и международном уровне харьковского клуба “Олимп”.

Александр Ярославский, оказывающий поддержку РК “Олимп”, на этой встрече поблагодарил национальную сборную и игроков своего клуба за яркие победы.

“Я очень горд за нашу Харьковщину, что вы отстаиваете ее интересы не только в Украине, но и за рубежом. Очень рад за нашу национальную сборную, костяк которой составляет „Олимп“. Я знаю, что такое быть главным тренером и команды, и национальной сборной, какая это ответственность и перед Украиной, и перед Харьковщиной, ответственность перед самим собой, перед семьей, перед всеми ребятами. — сказал Ярославский, обращаясь к наставнику клуба „Олимп“ и национальной сборной Валерию Кочанову. — Поэтому, в первую очередь я хотел бы поздравить тебя, поздравить и вас, ребята, пожелать вам всем здоровья. И пожелать вам, чтобы у меня было все хорошо — тогда и у вас будет все хорошо. От души желаю вам побед!”.

Игроки национальной сборной получили ценные подарки, а участникам встречи достались фирменные мячи, выполненные в клубных цветах РК “Олимп”.

Лучший бомбардир чемпионата Украины по регби — нападающий регбийного клуба “Олимп” Олег Косарев — заработал для сборной в схватке с венграми 21 игровое очко в матче, который был выигран украинской сборной с результатом 48:24. Это уже второй победный матч украинской сборной в текущем турнире сезона дивизиона “Конференция 1. Север”.

В середине октября подопечные Валерия Кочанова одержали убедительную победу над сборной Люксембурга.

Напомним, регби-клуб Ярославского во главе с Валерием Кочановым в этом сезоне стал четырнадцатикратным чемпионом Украины по регби-15, является девятикратным по регби-7, а также девять раз становился обладателем Кубка Украины по регби-15 и шесть раз по регби-7.