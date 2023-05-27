Губернатор бєлгородщини заявив, що потрапив під обстріл

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Так, він повідомив, що їхав у шебекіно бєлгородської області, коли нібито потрапив під обстріл.

"Потрапити до шебекіно сам зміг лише з другого разу. Вперше, в'їхавши до міста, потрапили під обстріл. Навіть не зміг вийти із машини. Снаряди розривалися на сусідній вулиці", - написав губернатор.

Крім того, за його словами, "було проведено велику роботу із силовими структурами".

"Зміни вже є. Наскільки вони мають довгостроковий характер, покаже час. Буде погіршення, звичайно, відразу будемо приймати рішення, виходячи зі ситуації, що складається", - зазначив він.

Нагадаємо

Вчора, у російському бєлгороді повідомляли про нібито атаку безпілотника на місцеву теплоелектроцентраль (ТЕЦ).