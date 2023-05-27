Губернатор белгородщины заявил, что попал под обстрел
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая УНН. Губернатор белгородской области рф вячеслав гладков в своем Telegram написал, что якобы попал под обстрел, когда поехал в один из населенных пунктов области, передает УНН.
Детали
Так, он сообщил, что ехал в шебекино белгородской области, когда якобы попал под обстрел.
"Попасть в шебекино сам смог только со второго раза. В первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице", - написал губернатор.
Кроме того, по его словам, "была проведена большая работа с силовыми структурами".
"Изменения уже есть. Насколько они имеют долгосрочный характер, покажет время. Будет ухудшение, конечно, сразу будем принимать решения, исходя из складывающейся ситуации", - отметил он.
Напомним
Вчера, в российском белгороде сообщали о якобы атаке беспилотника на местную теплоэлектроцентраль (ТЭЦ).