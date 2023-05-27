Губернатор белгородщины заявил, что попал под обстрел

Детали

Так, он сообщил, что ехал в шебекино белгородской области, когда якобы попал под обстрел.

"Попасть в шебекино сам смог только со второго раза. В первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице", - написал губернатор.

Кроме того, по его словам, "была проведена большая работа с силовыми структурами".

"Изменения уже есть. Насколько они имеют долгосрочный характер, покажет время. Будет ухудшение, конечно, сразу будем принимать решения, исходя из складывающейся ситуации", - отметил он.

Напомним

Вчера, в российском белгороде сообщали о якобы атаке беспилотника на местную теплоэлектроцентраль (ТЭЦ).