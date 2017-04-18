Грузія назвала візит голови МЗС РФ до Сухумі порушенням суверенітету

Заступник міністра закордонних справ Грузії Давид Джалаганія в свою чергу заявив журналістам, що "поїздка Лаврова є ігноруванням міжнародних принципів і законів".

"Це чергова спроба зазіхання на суверенітет Грузії", - сказав він.

Нагадаємо, голова МЗС України П.Клімкін відвідає Грузію найближчим часом.