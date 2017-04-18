Грузія назвала візит голови МЗС РФ до Сухумі порушенням суверенітету
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Спеціальний представник прем'єр-міністра Грузії із взаємин з Росією Зураб Абашидзе оцінив майбутній візит голови МЗС Росії Сергія Лаврова до Сухумі в Абхазії як "порушення суверенітету Грузії", передає УНН з посиланням на ТАСС.
Заступник міністра закордонних справ Грузії Давид Джалаганія в свою чергу заявив журналістам, що "поїздка Лаврова є ігноруванням міжнародних принципів і законів".
"Це чергова спроба зазіхання на суверенітет Грузії", - сказав він.
Нагадаємо, голова МЗС України П.Клімкін відвідає Грузію найближчим часом.