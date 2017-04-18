Грузия назвала визит главы МИД РФ в Сухуми нарушением суверенитета

Заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Джалагания в свою очередь заявил журналистам, что "поездка Лаврова является игнорированием международных принципов и законов".

"Это очередная попытка посягательства на суверенитет Грузии", - сказал он.

Напомним, глава МИД Украины П.Климкин посетит Грузию в ближайшее время.