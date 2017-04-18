Грузия назвала визит главы МИД РФ в Сухуми нарушением суверенитета
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Специальный представитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе оценил предстоящий визит главы МИД России Сергея Лаврова в Сухуми в Абхазии как "нарушение суверенитета Грузии", передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Джалагания в свою очередь заявил журналистам, что "поездка Лаврова является игнорированием международных принципов и законов".
"Это очередная попытка посягательства на суверенитет Грузии", - сказал он.
Напомним, глава МИД Украины П.Климкин посетит Грузию в ближайшее время.