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Грузинські рятувальники вивезли тіло українського альпініста із Сванетії

Грузинські рятувальники вивезли тіло українського альпініста із Сванетії

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Грузинські рятувальники на шостий день після початку пошукових робіт зуміли дістатися до тіла українського альпініста, який загинув під час сходження на гору Тетнулді в Сванетії. Про це повідомляє Служба з управління надзвичайними ситуаціями, передає УНН з посиланням на Грузія Online.

Як пише видання, тіло альпініста з України сьогодні було доставлено в прозектуру міста Кутаїсі.

Нагадаємо, що повідомлення про зникнення двох туристів надійшло до Служби 18 липня. У зв'язці з восьми осіб вони вирішили підкорити Тетнулді, однак зірвалися і впали в ущелину. Одного українця вдалося визволити живим. Рятувальники намагалися витягнути і другу людину. Однак через різке погіршення погодних умов зробити це не вдалося.

"П'ять днів на висоті 4200 метрів над рівнем моря був сніг, туман і вітер. Через це було неможливо підключити до пошуків вертоліт. Через складний рельєф і небезпеку сходження лавин рятувальна група не могла пересуватися. У разі підключення живої сили до рятувальної операції в таких умовах життю самих рятувальників загрожує серйозна небезпека. Тому з 18 липня Служба в цілодобовому режимі була мобілізована, щоб при відповідних погодних умовах відновити рятувальну операцію", - заявили напередодні в Службі управління надзвичайними ситуаціями.

За ці дні надходили повідомлення, що український альпініст був живий. Однак уже вчора вночі Служба з управління надзвичайними ситуаціями офіційно підтвердила його смерть.

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