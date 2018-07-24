Грузинские спасатели вывезли тело украинского альпиниста из Сванетии

Как пишет издание, тело альпиниста из Украины сегодня было доставлено в прозектуру города Кутаиси.

Напомним, что сообщение о пропаже двух туристов поступило в Службу 18 июля. В связке из восьми человек они решили покорить Тетнулди, однако сорвались и упали в расщелину. Одного украинца удалось вызволить живым. Спасатели пытались вытащить и второго человека. Однако из-за резкого ухудшения погодных условий сделать это не удалось.

“Пять дней на высоте 4200 метров над уровнем моря был снег, туман и ветер. Из-за этого было невозможно подключить к поискам вертолет. Из-за сложного рельефа и опасности схода лавин спасательная группа не могла передвигаться. В случае подключения живой силы к спасательной операции в таких условиях жизни самих спасателей угрожает серьезная опасность. Поэтому с 18 июля Служба в круглосуточном режиме мобилизована, чтобы при соответствующих погодных условиях возобновить спасательную операцию”, — заявили накануне в Службе управления чрезвычайными ситуациями.

За эти дни поступали сообщения, что сорвавшийся украинский альпинист был жив. Однако уже вчера ночью Служба по управлению чрезвычайными ситуациями официально подтвердила его смерть.