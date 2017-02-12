Група українських розвідувальників, яка зникла на Луганщині досі не вийшла на зв'язок – О.Мотузяник

"Наразі ми намагаємося з ними встановити зв'язок, триває пошукова операція",- сказав О.Мотузяник.

Як повідомляв раніше УНН, група військовослужбовців одного з розвідувальних підрозділів Збройних Сил України, що дислокується на Луганщині, виконувала завдання з ведення спостереження за противником на передньому краю наших позицій і у визначений час не вийшла на зв'язок.