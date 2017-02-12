Група українських розвідувальників, яка зникла на Луганщині досі не вийшла на зв'язок – О.Мотузяник
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Пошукова операція щодо групи військовослужбовців одного з розвідувальних підрозділів Збройних Сил України, що дислокується на Луганщині, яка не вийшла в установлений час на зв'язок триває. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.
"Наразі ми намагаємося з ними встановити зв'язок, триває пошукова операція",- сказав О.Мотузяник.
Як повідомляв раніше УНН, група військовослужбовців одного з розвідувальних підрозділів Збройних Сил України, що дислокується на Луганщині, виконувала завдання з ведення спостереження за противником на передньому краю наших позицій і у визначений час не вийшла на зв'язок.