Группа украинских разведчиков, которая исчезла в Луганской области до сих пор не вышла на связь - А.Мотузяник
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Поисковая операция в отношении группы военнослужащих одного из разведывательных подразделений Вооруженных Сил Украины, которая дислоцируется в Луганской области, которая не вышла в установленное время на связь продолжается. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"Сейчас мы пытаемся с ними установить связь, продолжается поисковая операция", - сказал А.Мотузяник.
Как сообщал ранее УНН, группа военнослужащих одного из разведывательных подразделений Вооруженных Сил Украины , которая дислоцируется в Луганской области, выполняла задачи по ведению наблюдения за противником на переднем крае наших позиций и в определенное время не вышла на связь.