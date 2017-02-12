Группа украинских разведчиков, которая исчезла в Луганской области до сих пор не вышла на связь - А.Мотузяник

"Сейчас мы пытаемся с ними установить связь, продолжается поисковая операция", - сказал А.Мотузяник.

Как сообщал ранее УНН, группа военнослужащих одного из разведывательных подразделений Вооруженных Сил Украины , которая дислоцируется в Луганской области, выполняла задачи по ведению наблюдения за противником на переднем крае наших позиций и в определенное время не вышла на связь.