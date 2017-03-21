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Група шахраїв з Тернопільщини виманила у пенсіонерів понад 4 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. На Тернопільщині повідомлено про підозру 12 учасникам групи, що виманювала гроші у пенсіонерів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

Розслідуванням встановлено, що група шахраїв, використовуючи викрадені бази фармацевтичних фірм, телефонувала їхнім клієнтам з пропозицією відшкодувати кошти за нібито доставлені неякісні медичні товари та виманювала у людей гроші як компенсацію за свої послуги. Мережа ошуканців діяла по всій Украні, а “кол-центрами” для обдзвону клієнтів ставали орендовані ними квартири у Києві.

Серед потерпілих, хто першими звернувся до правоохоронців із заявами про шахрайство, були пенсіонерки з Тернопільщини. На сьогодні по Україні виявлено вже понад 50 ошуканих громадян, більшість з яких є особи похилого віку.

Сума збитків, завданих громадянам злочинними діями організованої групи, сягає понад 4 млн грн.

Як повідомляв УНН, розбійника, що обікрав жителів Київщини на 3 млн грн, заарештували.

Українські Національні Новини

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