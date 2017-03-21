Группа мошенников из Тернопольской области выманила у пенсионеров более 4 млн грн

Расследованием установлено, что группа мошенников, используя похищенные базы фармацевтических фирм, звонила их клиентам с предложением возместить средства за якобы доставленные некачественные медицинские товары и выманивала у людей деньги в качестве компенсации за свои услуги. Сеть обманщиков действовала по всей Украние, а "кол-центрами" для обзвона клиентов становились арендованные ими квартиры в Киеве.

Среди пострадавших, кто первыми обратился в милицию с заявлениями о мошенничестве, были пенсионерки из Тернопольской области. На сегодня по Украине выявлено уже более 50 обманутых граждан, большинство из которых пожилые люди.

Сумма ущерба, нанесенного гражданам преступными действиями организованной группы, превышает 4 млн грн.

Как сообщал УНН, разбойника, что обокрал жителей Киевской области на 3 млн грн, арестовали.