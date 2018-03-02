Група ризику: у “Шальке” думають над продажем Коноплянки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Авторитетне видання Revier Sport включило вінгера збірної України Євгена Коноплянку до числа тих, хто близький до залишення стану “Шальке” найближчим літом, передає УНН.
На думку Revier Sport, від українського півзахисника можуть позбутися вже улітку, якщо до кінця сезону він не зможе проявити себе на полі.
Таке рішення може бути викликаним у разі потрапляння “кобальтовими” в Лігу чемпіонів, оскільки зараз “Шальке” знаходиться в числі кращих команд турнірної таблиці Бундесліги.
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Зазначається, що до списку так званого “ризику” окрім Коноплянки також потрапили захисник Матея Настасіч, півзахисник Набіль Бенталеб, а також нападник Франко Ді Санто.
Зауважимо, що за сам вихід у Лігу чемпіонів “Шальке” отримає 13 мільйонів євро. Для порівняння, якщо виграти Лігу Європи, можна отримати максимум 15,71 млн. євро.
Додамо також, у сезоні-2017/18 українець провів у складі “Шальке” 22 матчі, забив чотири голи і віддав чотири результативні передачі.