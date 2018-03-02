Группа риска: в "Шальке" думают над продажей Коноплянки
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Авторитетное издание Revier Sport включило вингера сборной Украины Евгения Коноплянку в число тех, кто близок к тому, чтобы оставить "Шальке" ближайшим летом, передает УНН.
По мнению Revier Sport, от украинского полузащитника могут избавится уже летом, если до конца сезона он не сможет проявить себя на поле.
Такое решение может быть принято в случае попадания "кобальтовых" в Лигу чемпионов, поскольку сейчас "Шальке" находится в числе лучших команд турнирной таблицы Бундеслиги.
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Отмечается, что в список так называемого "риска" кроме Коноплянки также попали защитник Матея Настасич, полузащитник Набиль Бенталеб, а также нападающий Франко Ди Санто.
Отметим, что за сам выход в Лигу чемпионов "Шальке" получит 13 млн евро. Для сравнения, если выиграть Лигу Европы, можно получить максимум 15,71 млн евро.
Добавим также, в сезоне-2017/18 украинец провел в составе "Шальке" 22 матча, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.