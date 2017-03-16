Група "Першого грудня" закликала владу не погоджуватись на ілюзорний мир ціною капітуляцї
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Учасники групи “Першого грудня” закликали українську владу і суспільство не погоджуватись на ілюзорний “мир” ціноюкапітуляцї, адже це тільки заохотить ворога до нової агресії. Про це йдеться в заяві Групи, яку оприлюднили 16 березня її учасники Володимир Панченко, Юрій Щербак та Йосип Зісельс, передає УНН із посиланням на прес-службу групи.
У Групі переконані, що готовність до компромісів російська влада сприймає як слабкість протилежної сторони: “Угоди для неї — не більше, як нікчемні папірці. Її зброя — брехня, віроломство, зневага до норм міжнародного права. Вона живе інстинктами жорстокої імперії, що втратила „велич“ і тепер хоче повернути її будь-якою ціною”.
Учасники Групи наголосили, що зараз українці платять дорогу ціну за право й можливість бути вільними — і стаємо сильнішими, ніж були досі.
“Ми краще розуміємо, що ніхто не зможе перемогти Україну, якщо ми самі не зруйнуємо її зсередини. Тому нас непокоїть стан політичного класу України, його жадібність, готовність розчинити інтереси держави в „болісних компромісах“ на користь власних інтересів, його байдужість до елементарних потреб простолюду. Непокоїть нас і відсутність у правлячої еліти стратегічного бачення перспектив розвитку нашої держави”, — йдеться у зверненні.
“Світ не любить слабких — ми в цьому теж пересвідчилися. Тому єдиний наш шлях — ставати сильними. Духовно, економічно, збройно. Стаючи сильними, ми зможемо перемогти і досягти миру”, — наголошують у зверненні і нагадують слова Івана Франка: “Супокій — святеє діло в супокійнії часи. Та якщо в часи розбою ти зовеш до супокою — зрадник або трус єси”.
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Нагадаємо, що створена у двадцяту річницю референдуму ініціативна група “Першого грудня”, до якої ввійшли чільні представники національної інтелігенції: В’ячеслав Брюховецький, кардинал Любомир Гузар, Іван Дзюба, Євген Захаров, Йосип Зісельс, Мирослав Маринович, Володимир Панченко, Мирослав Попович, Всеволод Речицький, Вадим Скуратівський, Юрій Щербак, Ігор Юхновський, Ярослав Яцків, має на меті поширювати моральні цінності та сприяти встановлення в країні нових правил.